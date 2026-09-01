Яремчук забив переможний гол "Олімпіакоса" в матчі Ліги Європи

Хід матчу "Олімпіакос" – "Ягеллонія"

До цього матчу "Олімпіакос" підходив на тлі кадрових змін: Хосе Луїс Менділібар був звільнений з клубу 9 вересня. Виконуючий обов'язки наставника Іманол Альгуасіл вже встиг провести на чолі команди один матч проти "ОФІ Крит", у якому "Олі" програли 0:1.

Матч проти "Ягеллонії" теж розпочався для греків невдало: на 20-й хвилині вони пропустили від Каетана Шмита. Однак перед перервою господарі відігралися завдяки влучному удару Армандо Гонсалеса.

Роман Яремчук вийшов на поле якраз замість автора забитого м'яча на 62-й хвилині. Українцю знадобилося 22 хвилини на полі, аби відзначитися. Ремо Фройлер виконав подачу, а Яремчук вдало зіграв у повітрі, влучно пробивши головою. Таким чином, "Олімпіакос" зумів взяти три очки у першому матчі в Лізі Європи, здобувши вольову перемогу.

Ліга Європи. Основний етап. 1-й тур

Олімпіакос (Греція) – Ягеллонія (Польща) – 2:1

Голи: Гонсалес, 43; Яремчук, 84 – Шмит, 20.

Роман Яремчук в "Олімпіакосі"

Минулого сезону український форвард провів у грецькому клубі лише половину сезону, після чого вирушив до "Ліона". У французькому клубі він забив 5 м'ячів, але "ткачі" не змогли домовитися із "Олімпіакосом" про викуп гравця.

Цікаво, що востаннє в офіційному матчі за "Олімпіакос" Яремчук забивав ще в грудні минулого року: у матчі Кубка Греції від українця постраждав "Іракліс". Той матч завершився із рахунком 6:0 на користь "Олімпіакоса".

Мальдера розраховує на Яремчука

За кілька годин до матчу "Олімпіакос" – "Ягеллонія" у Лізі Європи головний тренер збірної України Андреа Мальдера оприлюднив склад команди на матчі Ліги націй 2026/2027. Роман Яремчук увійшов до переліку з 30 гравців, хоча й не мав багато ігрової практики у клубі останнім часом.