"Реал" продовжив контракт із зірковим півзахисником до 2032 року: деталі угоди

Гюлер продовжив контракт із "Реалом"

Турецький хавбек підписав нову угоду з мадридським "Реалом" ще в вересні. Тепер же сторони завершили оформлення всіх документів.

Наступним кроком має стати офіційне оголошення мадридського клубу. Таким чином, "Реал" планує зберегти Гюлера у своїх довгострокових планах.

Як Гюлер опинився в "Реалі"

Турецький футболіст приєднався до мадридців улітку 2023-го року, перейшовши з "Фенербахче". Спочатку його адаптацію ускладнювали проблеми зі здоров’ям, однак згодом Гюлер поступово закріпився в команді.

У складі "Реала" півзахисник став чемпіоном Іспанії та переможцем Ліги чемпіонів у сезоні-2023/24. Також він здобув із мадридцями Суперкубок Іспанії, Суперкубок УЄФА та Міжконтинентальний кубок ФІФА.

Статистика турецького півзахисника

У сезоні-2025/26 Гюлер провів 51 матч у всіх турнірах, забив шість голів і віддав 14 результативних передач. Його роль у команді поступово зростала, що стало одним із чинників продовження співпраці.

Новий контракт має закріпити місце 21-річного футболіста в довгострокових планах мадридського клубу.