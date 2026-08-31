Не з ПСЖ чи збірної Іспанії: Моурінью прозоро натякнув, хто має виграти "Золотий м'яч"

Критерії величі та філософія нагороди

На думку Моурінью, "Золотий м'яч" - це особливе визнання, яке вимагає унікального індивідуального рівня, а не просто наявності титулів у складі клубу чи збірної.

"У нас є троє - четверо гравців такого рівня. Для мене "Золотий м’яч" має отримувати той гравець, за яким після завершення кар’єри ми сумуватимемо вічно. Я сумую за Марадоною, Роналдо, Мессі, Зізу, Маттеусом... Не можна вручати "Золотий м’яч" лише тому, що хтось виграв Лігу чемпіонів чи чемпіонат світу", - наголосив португалець.

Трофеї тренерів та політика у футболі

Моурінью зазначив, що якщо оцінювати виключно тріумфи на командному рівні, то нагороди варто віддавати наставникам, які привели свої колективи до цих перемог.

"Якщо ви хочете нагородити за перемогу в Лізі чемпіонів, віддайте "Золотий м’яч" Луїсу Енріке. Щодо Іспанії - безумовно, Де ла Фуенте на це заслуговує. Це і є велика данина. Але найкращий гравець світу - це інше. Він не обов’язково має бути з ПСЖ чи збірної Іспанії", - заявив Моурінью.

Насамкінець головний тренер "вершкових" висловив розчарування через наявність заангажованості у голосуванні.

"Ми знаємо, хто цього літа створив історію на індивідуальному рівні. У "Золотого м’яча" є політика, і якщо в нього входить політика, мені це вже не так подобається. Ви вже знаєте моє розуміння цієї нагороди. Найкращий гравець — це зовсім інше", - додав португалець.