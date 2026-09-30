Продовження скандалу в збірній Португалії: Роналду залишив команду після заяв Жезуша

Роналду покинув розташування збірної

За інформацією португальського ЗМІ, Роналду залишив розташування збірної Португалії одразу після прес-конференції Жезуша. А за даними іспанської Marca, найближчими годинами 41-річний нападник має сісти на свій приватний літак у Мадриді та вирушити до Саудівської Аравії.

Раніше Роналду вже залишав тренування збірної, попри заяви Жезуша про відсутність конфлікту між тренером і футболістом. Тепер капітан португальців взагалі залишив розташування команди.

Що сказав Жезуш

На прес-конференції Жезуш підтвердив, що Роналду не зіграє у матчі третього туру Ліги націй проти Данії. За словами наставника, це його рішення, яке було узгоджене з футболістом.

"Якщо хочеш, щоб я грав - я гратиму. Якщо не хочеш - не гратиму. Якщо хочеш, щоб я був на трибунах - я піду на трибуни", - передав Жезуш слова Роналду.

Тренер також наголосив, що статус футболіста не дає йому особливих прав.

"Статус - це про повагу до його кар'єри. Я пояснюю своїм гравцям план, а потім саме я приймаю рішення", - заявив Жезуш.

Раніше наставник португальців також говорив, що жоден футболіст не може впливати на його рішення, навіть Роналду.

За планом Жезуша, капітан збірної має повернутися до складу на наступний матч проти Норвегії, який відбудеться в неділю, 4 жовтня у Порту.

Роналду у поточній Лізі націй

У поточному розіграші Ліги націй Роналду зіграв лише в одному з двох матчів Португалії.

У поєдинку проти Уельсу, який завершився перемогою португальців з рахунком 1:0, нападник провів на полі 67 хвилин і не відзначився результативними діями. У матчі з Норвегією Португалія перемогла 2:1, але Роналду залишився на лаві запасних і так і не вийшов на поле.

Поєдинок Данія - Португалія відбудеться 1 жовтня на стадіоні "Паркен" у Копенгагені. Початок зустрічі - о 21:45 за київським часом.