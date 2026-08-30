Повністю відданий команді: стало відоме майбутнє Ваната в Іспанії

Повернення до основи

Напередодні поєдинку 24-річний українець опинився в центрі уваги: він пропустив два перші матчі сезону, а також тимчасово видалив усі згадки про "Жирону" зі своїх соціальних мереж (пізніше повернувши їх). Проте у грі з "Лас-Пальмасом" Ванат вийшов у стартовому складі та зробив свій внесок у розгромну перемогу команди.

Свій асист Ванат оформив за рахунку 2:1 у матчі. Українець підхопив м'яч в центрі поля та запустив вперед іншого форварда, Ясера Аспірілью - він і відзначився голом.

Загалом Владислав провів на полі 82 хвилини. За цей час він завдав двох ударів по воротах та зробив 10 передач. Його замінив півзахисник Донні ван де Бек.

Зміна ставлення від гравця

Тренер каталонців Кіке Альварес підтвердив, що футболіст переглянув свою поведінку та підхід до роботи.

"Це факт, що деякі речі змінилися, тому він і зіграв. Грають ті, хто зосереджений. Минулого тижня він мав дискомфорт і не був повністю залучений. Зміна полягає саме в цьому. Я побачив більш зосередженого футболіста. Рухи ще будуть, але, якщо я бачу сьогоднішню відданість, думаю, що зміни нам не потрібні", - розповів фахівець.

Контрактна ситуація

Владислав Ванат перейшов до "Жирони" з київського "Динамо" влітку 2025-го року. Співпраця українського нападника з каталонським клубом розрахована до 2030-го року.

Загалом Ванат провів за "Жирону" 30 матчів, в яких забив 10 голів та 3 асиста.