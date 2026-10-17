Повернення Миколенка не врятувало "Евертон": "Челсі" перервав безпрограшну серію господарів

"Челсі" вирішив долю матчу після перерви

Поєдинок розпочався з напруженої боротьби. Обидві команди намагалися захопити ініціативу, однак до перерви відкрити рахунок не змогли.

Один із найнебезпечніших моментів першого тайму створив півзахисник гостей Мойсес Кайседо, який потужним ударом влучив у каркас воріт.

Утім, щойно команди повернулися на поле після перерви, "Челсі" вийшов уперед. Уже на 46-й хвилині Педру Нету завершив атаку після передачі Йоррела Гато.

Пропущений м'яч змусив "Евертон" активніше шукати можливості для порятунку. Хороший шанс мав Тьєрно Баррі, однак нападник не зумів реалізувати нагоду.

У другому таймі також стався неприємний епізод із воротарем "Челсі" Еміліано Мартінесом. Після зіткнення з Джаррадом Брантвэйтом голкіпер зазнав травми голови та залишив поле на ношах. Його замінив Майк Пендерс.

Остаточно питання про переможця було знято наприкінці основного часу. На 90-й хвилині Нету скористався невдалими діями оборони господарів після стандартного положення та оформив дубль.

Як зіграв Віталій Миколенко

Для українського захисника ця зустріч стала поверненням до складу "Евертона" після вимушеної паузи. Українець вийшов із перших хвилин.

Миколенко опинився в центрі одного з ключових епізодів поєдинку. Під час першої результативної атаки "Челсі" Нету завдав удару, а м'яч пройшов між ногами українця та опинився у воротах Джордана Пікфорда.

Попри повернення основного лівого захисника, "Евертон" не зміг зберегти свою безпрограшну серію в АПЛ.

Для команди Мойєса це перша невдача після шести стартових турів без поразок. Натомість "Челсі" здобув важливі три очки та піднявся до четвірки найкращих команд чемпіонату.

"Евертон" – "Челсі" – 0:2 (0:0) голи: Нету, 46, 90.