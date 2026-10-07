Повернення легенди: екс-зірка "Манчестер Сіті" відновив кар'єру в 40 років

Сілва повертається у професійний футбол

Для 40-річного іспанця це буде перша поява на професійному полі з 2023-го року. Сілва оголосив про завершення кар'єри влітку того року. На той момент хавбек був гравцем "Реал Сосьєдад".

Причиною стало серйозне пошкодження - розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна, якого футболіст зазнав під час передсезонного тренування. Тоді здавалося, що травма поставила крапку в кар'єрі одного з найкращих плеймейкерів свого покоління. Однак через три роки іспанець вирішив повернутися на професійний рівень.

Легендарна кар'єра у "Манчестер Сіті"

Найбільшого визнання Сілва здобув під час виступів за "Манчестер Сіті", кольори якого захищав з 2010-го до 2020-го року. Разом із англійським клубом іспанець виграв 14 трофеїв, серед яких:

4 чемпіонства Англії;

2 Кубки Англії;

5 Кубків Футбольної ліги.

Сілва став однією з ключових фігур становлення "містян" як одного з провідних клубів Англії.

Чемпіон світу та дворазовий чемпіон Європи

Не менш успішною була кар'єра Сілви у збірній Іспанії. Разом із національною командою він став чемпіоном світу 2010-го року та двічі вигравав чемпіонат Європи - у 2008-му та 2012-му роках.

У фіналі Євро-2012 проти Італії Сілва забив один із голів іспанської збірної. За національну команду півзахисник провів 125 матчів та забив 35 голів. Виступи за Іспанію він завершив у серпні 2018-го року.

Що відомо про новий клуб Сілви

"Шатін" виступає у Прем'єр-лізі Гонконгу, однак наразі команда переживає непростий період.

Після чотирьох турів сезону-2026/27 клуб посідає 10-те місце з 11 команд. На його рахунку одна перемога та три поразки, а різниця забитих і пропущених м'ячів становить 5:12.