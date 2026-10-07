Повернення легенди: екс-зірка "Манчестер Сіті" відновив кар'єру в 40 років
Легендарний іспанський півзахисник Давід Сілва несподівано відновив професійну кар'єру у віці 40 років. Чемпіон світу підписав короткостроковий контракт із гонконзьким "Шатіном".
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну сторінку клубу в Instagram.
Сілва повертається у професійний футбол
Для 40-річного іспанця це буде перша поява на професійному полі з 2023-го року. Сілва оголосив про завершення кар'єри влітку того року. На той момент хавбек був гравцем "Реал Сосьєдад".
Причиною стало серйозне пошкодження - розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна, якого футболіст зазнав під час передсезонного тренування. Тоді здавалося, що травма поставила крапку в кар'єрі одного з найкращих плеймейкерів свого покоління. Однак через три роки іспанець вирішив повернутися на професійний рівень.
Легендарна кар'єра у "Манчестер Сіті"
Найбільшого визнання Сілва здобув під час виступів за "Манчестер Сіті", кольори якого захищав з 2010-го до 2020-го року. Разом із англійським клубом іспанець виграв 14 трофеїв, серед яких:
- 4 чемпіонства Англії;
- 2 Кубки Англії;
- 5 Кубків Футбольної ліги.
Сілва став однією з ключових фігур становлення "містян" як одного з провідних клубів Англії.
Чемпіон світу та дворазовий чемпіон Європи
Не менш успішною була кар'єра Сілви у збірній Іспанії. Разом із національною командою він став чемпіоном світу 2010-го року та двічі вигравав чемпіонат Європи - у 2008-му та 2012-му роках.
У фіналі Євро-2012 проти Італії Сілва забив один із голів іспанської збірної. За національну команду півзахисник провів 125 матчів та забив 35 голів. Виступи за Іспанію він завершив у серпні 2018-го року.
Що відомо про новий клуб Сілви
"Шатін" виступає у Прем'єр-лізі Гонконгу, однак наразі команда переживає непростий період.
Після чотирьох турів сезону-2026/27 клуб посідає 10-те місце з 11 команд. На його рахунку одна перемога та три поразки, а різниця забитих і пропущених м'ячів становить 5:12.
Раніше ми повідомляли, що ще один чемпіон світу 2010-го року оголосив про завершення кар'єри.