З повагою, але без страху: як ЛНЗ налаштувався на перший матч з "Гентом"

Своє спілкування з медіа Віталій Пономарьов розпочав зі слів вдячності польському місту Плоцьк, яке стало тимчасовою домівкою для черкаського клубу на час єврокубкової кампанії.

Також він зазначив, що перша участь у єврокубках стане важливим досвідом для команди. ЛНЗ готується серйозно, і тільки гра покаже, наскільки вона буде складною, додав Пономарьов.

Про мандраж перед грою та обіцянка вболівальникам

Незважаючи на те, що "Гент" володіє значно більшим єврокубковим досвідом, тренерський штаб ЛНЗ ретельно вивчив гру бельгійців і не відчуває психологічного тиску напередодні важливого протистояння.

"Не можу сказати, що команда хвилюється чи боїться суперника. Ми поважаємо його, але підготовлені. У "Гента" більший досвід, але ми дуже добре розібрали суперника", - зазначив Пономарьов.

За словами фахівця, команда психологічно готувалася до виходу на міжнародну арену ще протягом минулого сезону УПЛ, коли виборювала путівку до єврокубків:

"Футбол не завжди логічна гра. Вона може складатися по-різному. Але єдине можу пообіцяти: наша команда гратиме з повною самовіддачею і докладе максимальних зусиль, щоб досягти позитивного результату", - пообіцяв наставник черкаського клубу.