Не потис руку президенту: в "Поліссі" розповіли деталі конфлікту з ексгравцем

Захмарні запити та зрив контракту

За словами Олександра Хацкевича, клуб мав юридичне право автоматично продовжити угоду з гравцем, а президент Геннадій Буткевич навіть запропонував півзахиснику покращені фінансові умови.

Проте переговори зайшли у глухий кут через неадекватні вимоги з боку футболіста. Більше того, розставання супроводжувалося серйозними дисциплінарними порушеннями.

"Побачивши, що фінансові запити гравця мають захмарні бажання, які не відповідають його рівню гри, свідомо вирішили не продовжити перемовини. Ба більше, були моменти, пов’язані з порушенням умов контракту з боку футболіста. Він не повернувся після відпустки і не допрацював до кінця свій контракт", - наголосив Олександр Хацкевич.

Він додав, що "Полісся" мало всі підстави позиватися на гравця до відповідних футбольних інстанцій, однак за особистим рішенням Геннадія Буткевича справі не дали юридичного ходу.

Розчарування у футболісті

Найбільше керівництво житомирського клубу зачепила етична сторона поведінки Гуцуляка. Хацкевич нагадав, що саме в Житомирі вінгер зміг вийти на пік форми та отримати виклик до національної збірної України.

"Найбільше розчаровує те, що людина не знайшла часу прийти, потиснути руку, подякувати президенту. У футболі кар’єра триває роками, але людська порядність і повага мають залишатися назавжди", - підсумував керівник.

Гуцуляк в "Поліссі"

Нагадаємо, Олексій Гуцуляк залишив "Полісся" на початку липня на правах вільного агента. Він перейшов до Житомира влітку 2024-го року з "Дніпра-1" за 600 тисяч євро.

За два роки у складі "вовків" вінгер відіграв 65 матчів у всіх турнірах, відзначившись 21 голом та 11 результативними передачами.