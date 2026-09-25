Порятунок на 95-й хвилині: Бразилія зберегла нічию проти Австралії

Сенсаційний результат

Збірна Бразилії мала статус фаворита матчу - і підтверджувала це контролем м'яча. Проте на перерву команди все одно пішли за нічийного рахунку.

Естевао претендував на забитий гол наприкінці тайму - проте перегляд VAR помітив порушення правил перед взяттям воріт та гол було скасовано.

Тиск з боку "пентакампеонів" продовжився і в другій половині матчу. Але на 68-й хвилині забили австралійці. Іранкунда виконав ледь не ідеальний штрафний та поцілив у "дев'ятку" воріт гостей.

Врятував для Бразилії нічию Раян. Нападник, що вийшов на заміну, замкнув навіс Рафіньї з кутового. Сталося це на 90+5-й хвилині, і у жодної з команд вже не було часу, щоб вирвати перемогу.

Курйозний фінт Вінісіуса

Одним з яскравих, але курйозних моментів матчу стала спроба дрибілнгу від зірки "Реала". Вінісіус ще в першому таймі спробував обіграти суперника на лівому фланзі.

Проте бразилець банально загубив м'яч під час виконання фінта. Суперник подякував і здійснив легке перехоплення м'яча.

Друга спроба на перемогу

Варто зазначити, що збірні Бразилії та Австралії зіграють між собою ще раз в рамках цієї міжнародної паузи.

Вже 29 вересня в Брісбені відбудеться своєрідний матч-відповідь.