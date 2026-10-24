Поразка та травма Миколенка: чим завершився матч "Евертона" проти "Арсенала"
Лондонський "Арсенал" здобув домашню перемогу над "Евертоном" у восьмому турі англійської Прем'єр-ліги. Поєдинок завершився з рахунком 2:0, а український захисник гостей Віталій Миколенко не зміг дограти зустріч через травму.
Як проходив матч
"Арсенал" активно розпочав зустріч і відкрив рахунок уже на сьомій хвилині. Після розіграшу кутового Езрі Конса відправив м'яч у ворота Джордана Пікфорда.
Господарі продовжували володіти ініціативою та створювати моменти, однак до перерви збільшити перевагу не змогли. "Евертон" намагався відповідати контратаками, але оборона лондонців діяла надійно.
У другому таймі "Арсенал" зберіг контроль над грою. На 68-й хвилині Габріел Магальяес замкнув головою передачу Бена Вайта та подвоїв перевагу господарів.
Після другого пропущеного м'яча "Евертон" намагався повернути інтригу, проте відіграти хоча б один гол гостям не вдалося.
Травма Миколенка
Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі "Евертона" та провів на полі 74 хвилини. Наприкінці першого тайму, на 45+2-й хвилині, українець отримав жовту картку.
У другій половині зустрічі захисник зазнав ушкодження. На 73-й хвилині він опинився на газоні, а вже за хвилину головний тренер "Евертона" Девід Моєс замінив його на Гейдена Хакні.
Наскільки серйозним виявилося пошкодження, наразі невідомо.
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