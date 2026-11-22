Що відомо про травму Пономаренка

За інформацією ТГ-канала, форвард відновлюється після розтягнення м'язів задньої поверхні стегна.

Наразі футболіст працює за індивідуальною програмою та ще не повернувся до тренувань у загальній групі.

Через це Пономаренко не зміг допомогти "Динамо" в київському дербі проти "Оболоні", яке відбулося 22 листопада.

Коли нападник повернеться на поле

Повідомляється, що повернення Пономаренка до загальної групи очікується орієнтовно за тиждень.

Таким чином, нападник, найімовірніше, пропустить і наступний поєдинок чемпіонату України проти одеського "Чорноморця".

Відсутність Пономаренка є відчутною кадровою втратою для "Динамо", адже форвард залишається найкращим бомбардиром команди в нинішньому сезоні.