"Полісся" зберегло лідерство в УПЛ перед паузою на збірні: Краснопір знову став героєм (відео)

УПЛ. 7-й тур

"Полісся" – "Кривбас" – 1:0

Гол: Краснопір, 6, з пенальті

Швидкий пенальті від форварда збірної

Початок поєдинку на стадіоні "Центральний" довелося відкласти через повітряну тривогу в Житомирі. Утім, одразу після рестарту господарі захопили ініціативу й швидко конвертували перевагу в забитий м'яч.

Доля протистояння була вирішена вже на 6-й хвилині гри. Півзахисник "Полісся" Олег Федор увірвався до чужого штрафного майданчика, де зазнав фолу з боку ізраїльського хавбека гостей Наві.

Після перегляду системи ВАР головний арбітр призначив 11-метровий удар. До точки підійшов Ігор Краснопір, якого напередодні викликали до збірної України на матчі Ліги націй, і впевнено розвів м'яч та голкіпера по різних кутах.

Штурм "вовків" та постріли в каркас

Після здобутої переваги житомирці продовжили тиснути на ворота підопічних Патріка ван Леувена. Краснопір мав чудову нагоду оформити дубль ще до перерви, однак його потужний удар з розвороту прийняла на себе поперечина.

У другому таймі гра продовжилася у високому темпі з моментами біля обох воріт, а штанги та поперечини ще кілька разів рятували суперників від забитих м'ячів – зокрема, на 86-й хвилині у каркас поцілив нападник господарів Микола Гайдучик.

Завдяки цій перемозі "Полісся" набрало 18 очок та закріпило за собою першу сходинку в таблиці УПЛ, випереджаючи донецький "Шахтар" на 3 бали. "Кривбас" із 5 пунктами в доробку залишився на 12-му місці.