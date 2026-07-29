"Полісся" зазнало прикрої поразки від "Копенгагена" і вибуло з Ліги конференцій

Хід матчу "Копенгаген" – "Полісся"

Український представник у єврокубках з перших хвилин притиснув суперника до його воріт. Гравці "Полісся" невпинно шукали свій шанс біля воріт суперника, однак до по-справжньому небезпечних ударів справа не доходила.

"Копенгаген" витримав стартовий тиск житомирян і почав виходити в атаку. Один з небагатьох епізодів завершився контратакою через лівий фланг, Майсурадзе не встиг за Робертом і пішов в абсолютно непотрібний підкат. Як наслідок – пенальті.

Ельюнуссі з позначки покотив м'яч низом по центру, а Георгій Бущан полетів у лівий від себе кут. "Полісся" відповіло смачний ударом від Федора, який потягнув Котарський, а спроба Андрієвського з рикошетом від суперника з лінії штрафного майданчику теж не створила особливих проблем для господарів.

Руслан Бабенко проти гравців "Копенгагена" (фото: ФК "Полісся)

Ледь почався другий тайм, як Нік Сузукі зірвав Ігорю Краснопіру вихід віч-на-віч із голкіпером "Копенгагена". Арбітр трактував це як фол останньої надії та показав японцеві червону картку.

В меншості "Копенгаген" почав грати ще організованіше. На 55-й хвилині "Полісся" подало свій 10-й кутовий в матчі, тоді як господарі взагалі не мали таких стандартів сьогодні. "Полісся" захопилося побудовою атаки, але прогавило контратаку господарів, яка завершилася точним ударом від Роберта – 2:0.

Руслан Ротань в допомогу до Ігоря Краснопіра кинув Миколу Гайдучика та Олександра Філіппова. Супернасичена атака "Полісся" продовжувала бити по воротах "Копенгагена", але навіть якщо вдавалося оминути насичений захист суперника, підводила влучність.

За 30 секунд до кінця Борис Крушинський відважився на дальній удар і м'яч з рикошетом від газону долетів до воріт "Копенгагена". Але врятуватися від поразки "Полісся" вже не встигло.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу "Копенгагена" із рахунком 2:1. Загальний підсумок двох матчів – 5:3 на користь данців.

"Полісся" у єврокубках

Таким чином, наразі найуспішнішим сезоном у єврокубках для житомирського клубу залишається кампанія 2025/2026, коли вони пройшли "Санта-Колому" з Андорри та угорський "Пакш", однак в останньому раунді в двох матчах програли італійській "Фіорентині".

Загалом, це була третя спроба "Полісся" потрапити до основного етапу Ліги конференцій. Тепер команда гратиме виключно у чемпіонаті та Кубку України.