"Полісся" впевнено розібрались з "Вересом" та повернуло собі лідерство в УПЛ

Українська Премʼєр-ліга, 12-й тур

"Полісся" - "Верес" - 2:0 (0:0, 2:0)

Голи: Сарапій, 47, Гайдучик, 90+3.

Вилучення: Александров, 58.

"Полісся" та "Верес" не забили в першому таймі

Підопічні Руслана Ротаня активно розпочали зустріч, однак у першій половині гри не змогли знайти шлях до воріт суперника. "Верес" грамотно діяв в обороні та навіть створив найнебезпечніший момент тайму.

Веслі Помба виконав передачу на Владислава Шарая, який опинився перед Євгеном Волинцем, але не зміг переграти голкіпера "Полісся" після спроби блокування від Бориса Крушинського.

Згодом Фабрісіо Ян також перевірив реакцію Волинця. Житомирці відповіли заробленим пенальті: Кай Ціпот сфолив у власному штрафному майданчику проти Крушинського. Однак після перегляду VAR арбітр скасував одинадцятиметровий.

Сарапій відкрив рахунок, а Александров залишив "Верес" у меншості

На початку другого тайму "Полісся" все ж вийшло вперед. На 47-й хвилині Микита Кравченко навісив після розіграшу стандарту, а Едуард Сарапій ударом головою відправив м’яч у сітку.

На 58-й хвилині становище гостей ускладнилося ще більше. Микита Александров отримав другу жовту картку за грубий фол проти Романа Бабенка та залишив "Верес" у меншості.

Невдовзі після цього матч перервали через повітряну тривогу. Після відбою команди повернулися на поле та продовжили гру.

Гайдучик поставив крапку в матчі

Маючи чисельну перевагу, "Полісся" контролювало перебіг зустрічі та шукало можливості збільшити рахунок. Сарапій навіть намагався оформити дубль дальнім ударом, однак Павло Стефанюк урятував "Верес".

Остаточний рахунок житомирці встановили вже в компенсований час. На 90+3-й хвилині Микола Гайдучик відзначився другим голом господарів і приніс команді перемогу з рахунком 2:0.

"Полісся" наздогнало "Шахтар" у таблиці УПЛ

Завдяки цій перемозі команда Руслана Ротаня набрала три очки та зрівнялася з донецьким "Шахтарем" на вершині турнірної таблиці чемпіонату України.

"Верес" натомість не зумів покращити своє становище. Рівненську команда залишилася 13-ю.