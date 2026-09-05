"Полісся" розгромило "Кудрівку" та очолило УПЛ: житомиряни забили п’ять голів

"Полісся" – "Кудрівка": хід матчу

"Полісся" дуже швидко відкрило рахунок. Уже на першій хвилині Владислав Велетень скористався моментом і відправив м’яч у ворота "Кудрівки”.



А на 11-й хвилині становище гостей стало ще складнішим. Богдан Векляк отримав пряму червону картку, залишивши свою команду в меншості практично на весь матч. Господарі продовжили контролювати перебіг зустрічі й перед самою перервою подвоїли перевагу. На 42-й хвилині м’яч після дій гравця "Кудрівки" Думанюка опинився у власних воротах – 2:0.



Утім, гості не пішли на перерву без забитого м’яча. У компенсований до першого тайму час Рейнальдіньйо Верлей скоротив відставання – 2:1.



Другий тайм розпочався із затримкою через повітряну тривогу в Житомирі. Після відновлення гри "Полісся" швидко повернуло собі контроль над ситуацією. На 71-й хвилині Ігор Краснопір реалізував пенальті та зробив рахунок 3:1.

Не минуло й п’яти хвилин, як форвард житомирян оформив дубль – на 76-й хвилині Краснопір забив четвертий гол своєї команди. Крапку в матчі поставив Леандро Андраде. На 87-й хвилині він забив уп’яте, встановивши остаточний рахунок – 5:1.



Таким чином, "Полісся" здобуло четверту перемогу в п’яти турах чемпіонату та з 12 очками очолило турнірну таблицю УПЛ. "Кудрівка" залишається на 15-й позиції, маючи два очки. Для команд це вже третя зустріч в УПЛ упродовж календарного року. У попередніх двох матчах "Полісся" також перемагало "Кудрівку" — обидва рази з рахунком 2:0.

УПЛ. 5-й тур

Полісся – Кудрівка 5:1

Голи: Велетень, 1; автогол, Думанюк, 42; Краснопір, 72, 76; Андраде, 87 – Верлей, 45+1.

Турнірна таблиця УПЛ

Після цієї перемоги "Полісся" очолило турнірну таблицю: команда Руслана Ротаня має в активі 12 балів у 5 матчах. Наздогнати або обійти житомирян можуть львівські "Карпати" або донецький "Шахтар": ці суперники грають між собою сьогодні, о 18:00.

У "Кудрівки" ситуація куди гірша. Без жодної перемоги команда має 2 очки і посідає 15 місце у турнірній таблиці.