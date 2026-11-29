УПЛ. 14-й тур

"Епіцентр" – ЛНЗ – 0:2

Голи: Кузик, 32, Рябов, 51

Дві помилки, які стали вирішальними

Першими небезпечний момент створили футболісти ЛНЗ: Пасіч на лівому фланзі штрафного перекинув м'яч через Ніла та пробив у ближній кут, однак голкіпер "Епіцентру" Федотов врятував команду.

Тиск гостей приніс результат на 32-й хвилині. Після прострілу Ндіаги на Рябова захисник господарів Ліповуз невдало зіграв на перехопленні й фактично виклав м'яч під удар Кузику, який із відскоку пробив під поперечину – 0:1.

Одразу після перерви черкасці подвоїли перевагу. На 51-й хвилині Ндіага перехопив невдалу передачу суперника та вивів на ударну позицію Рябова, який обіграв оборонця й низом спрямував м'яч у дальній кут – 0:2. За весь поєдинок "Епіцентр" завдав лише два удари по воротах, тоді як гості відповіли вісьмома спробами і довели гру до перемоги.

Турнірне становище команд

Завдяки цьому успіху ЛНЗ набрав 22 очки та закріпився на шостій сходинці турнірної таблиці УПЛ, зрівнявшись за балами з львівськими "Карпатами". "Епіцентр" із 13 пунктами залишився на 11-му місці.