Після відставки Костюка: "Динамо" перепідписало ключового футболіста на тривалий термін
Київське "Динамо" продовжило співпрацю з півзахисником Миколою Михайленком. Сторони домовилися про новий термін угоди: вихованець клубної академії продовжить кар'єру в рідній команді.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт столичного клубу.
Шлях від академії до основи
Михайленко є вихованцем динамівської системи: він виступав за "біло-синіх" у ДЮФЛУ, був капітаном юнацької команди та грав за молодіжний склад. Досвід дорослого футболу півзахисник здобував під час оренд у "Чорноморці", "Зорі" та "Олександрії".
Офіційний дебют хавбека за першу команду "Динамо" відбувся 17 серпня 2024 року в матчі проти "Карпат". З того часу гравець закріпився у складі киян, провівши 70 поєдинків (4 голи та 3 асисти). Разом із рідним клубом Микола вже встиг завоювати два національні трофеї – чемпіонство УПЛ у сезоні-2024/25 та Кубок України в сезоні-2025/26.
У поточному сезоні Михайленко взяв участь у 7 зустрічах столичного гранда.
Матчі за національну збірну
Успіхи на клубному рівні дозволили півзахиснику залучатися і до лав національної збірної України. У складі "синьо-жовтих" Михайленко провів два матчі у 2025 році на міжнародному товариському турнірі – проти Канади та Нової Зеландії.
Попередня угода гравця спливала наприкінці нинішнього чемпіонату, проте клуб вирішив завчасно зберегти свого вихованця на тривалу перспективу.
Раніше мадридський "Реал" продовжив контракт із зірковим півзахисником до 2032 року.