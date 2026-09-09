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Футбол 09 вересня 2026, 23:02

Підтвердив клас: Туран вразив ефектним фінтом на тренуванні "Шахтаря"

Турецький наставник "гірників" став головною зіркою заняття команди в Нідерландах
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Арда Туран не втратив навички (Фото: fcshakhtar, Instagram)
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Головний тренер "Шахтаря" Арда Туран вразив футбольною технікою на тренуванні. Фахівець продемонстрував вражаюче володіння м'ячем під час гри в рондо.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на пресслужбу "гірників" у Facebook.

Майстер-клас від головного тренера

"Гірники" прибули до Нідерландів у вівторок, 8 вересня, та одразу провели перше занять на виїзді. Під час традиційного рондо 39-річний турецький фахівець продемонстрував відмінну майстерність, виконавши ефектний фінт проти своїх футболістів.

"Після такого фінту Арди Турана заняття можна завершувати. Головний тренер показує клас під час рондо", - відреагувала пресслужба донеччан на техніку тренера.

Старт "гірників" у єврокубках

Арда Туран проведе перший матч в Лізі чемпіонів в якості тренера вже у четвер, 10 вересня. Суперником "гірників" у 1-му турі основного етапу Ліги чемпіонів стане ПСВ.

Старт матчу призначений на 19:45.

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