Під час матчу "Полісся" – "Динамо" виникла бійка на стадіоні (відео)

Конфлікт потрапив на відео

Telegram-канал "Футбольний сектор" опублікував відео сутички. На кадрах видно, як кілька людей беруть участь у бійці на трибуні, тоді як інші присутні спостерігають за конфліктом.

Причини сутички наразі невідомі. Інформації про можливих постраждалих також немає.

Матч зупиняли через надмірне використання піротехніки

Бійка стала не єдиним інцидентом на трибунах під час зустрічі.

На 28-й хвилині головний арбітр Максим Козиряцький оголосив технічну паузу через надмірне використання піротехніки вболівальниками.

Унаслідок цього над футбольним полем утворилася сильна димова завіса, яка заважала продовженню поєдинку.

Хід матчу "Полісся" – "Динамо"

Поєдинок дев'ятого туру УПЛ розпочався 18 жовтня на Центральному міському стадіоні в Житомирі.

"Полісся" здолало киян (3:1), попри те, що з п'ятої хвилини грає в меншості. Голкіпер житомирян Олег Кудрик отримав пряму червону картку за гру рукою за межами штрафного майданчика.

Окрім паузи через піротехніку, зустріч двічі зупиняли через оголошення повітряної тривоги.