Петраков офіційно очолив "Кривбас": деталі контракту

Деталі призначення та перші враження

Контракт із новим наставником розрахований до завершення сезону-2027/28 із можливістю продовження ще на один рік.

Тренер розповів, що переговори з керівництвом клубу відбулися досить швидко.

Спочатку з ним зв'язався генеральний директор Володимир Баєнко, а вже наступного дня відбулася зустріч із президентом клубу Костянтином Караманіцем. Розмова тривала близько п'яти годин.

За словами фахівця, важливу роль у його рішенні відіграло ставлення керівництва.

"Тоді я зрозумів, що мене тут справді хочуть бачити, а це для мене дуже важливо", – зазначив він.

Новий наставник також позитивно оцінив клубну інфраструктуру. Йому вже показали тренувальну базу, а сам тренер розпочав знайомство з футболістами та формування тренерського штабу.

Який футбол планує поставити тренер

Фахівець розповів, що залишається прихильником вертикального футболу, який передбачає швидкий перехід від оборони до атаки.

"Для мене ключове - це швидкий перехід від оборони до атаки, максимальна самовіддача та щоб в очах гравців горів вогонь", – пояснив він.

Водночас наставник наголосив, що поки не готовий робити висновки щодо фізичної форми футболістів. Спочатку він хоче ближче познайомитися з командою та оцінити її можливості під час тренувального процесу.

Криворіжці перебувають у нижній частині турнірної таблиці УПЛ, тому перед новим тренером стоїть завдання покращити результати команди.

Найбільшим досягненням фахівця залишається перемога зі збірною України U-20 на чемпіонаті світу 2019 року. У 2021–2022 роках він очолював національну збірну України, а згодом працював зі збірною Вірменії.

Найближчий матч "Кривбас" проведе 25 жовтня. У 10-му турі УПЛ команда на виїзді зустрінеться з чернівецькою "Буковиною".