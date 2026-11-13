Перший виліт із еліти, драма у топматчах та рекорд Кейна: як пройшов вечір Ліги націй УЄФА

Перший виліт із дивізіону A та сенсація в Італії

У групі 1 збірна Туреччини у дебютному матчі під керівництвом Сергена Ялчина вдома поступилася Бельгії (1:2). "Яничари" відкрили рахунок на 20-й хвилині завдяки шедевральному удару Арди Гюлера зі штрафного, проте ще до перерви Кевін де Брюйне та Шарль де Кетеларе принесли гостям вольову перемогу. Для турків ця поразка стала п'ятою поспіль – команда остаточно вилетіла з елітного дивізіону.

У паралельному матчі цієї групи збірна Італії здобула несподівану перемогу над Францією, обігравши "триколірних" у напруженому протистоянні.

Перемоги Англії та Іспанії перед очною битвою

В групі 3 боротьба за першу сходинку загострилася до межі. Збірна Англії у рідних стінах здолала Хорватію з рахунком 2:1. На гол Моргана Роджерса у першому таймі гості відповіли точним ударом Петара Сучича після перерви. Однак вирішальне слово залишилося за володарем "Золотого м'яча-2026" Гаррі Кейном – форвард у своєму рекордному, 126-му матчі за збірну холоднокровно реалізував пенальті на 64-й хвилині.

Чинні чемпіони світу іспанці на виїзді впевнено обіграли Чехію (2:0). Наприкінці першого тайму рахунок з 11-метрової позначки відкрив Алекс Баена, на 72-й хвилині господарі залишилися в меншості після вилучення капітана Ладіслава Крейчі, а в компенсований час перевагу гостей закріпив Марк Пубіль.

Перед заключним туром Іспанія лідирує у групі з максимальними 15 очками, випереджаючи Англію на три бали. Саме в очному поєдинку через три дні команди розіграють путівку в плей-офф із першого місця. Чехія (0 очок) та Хорватія (3 бали) в останньому турі визначать невдаху квартету.

Усі результати матчів Ліги A (12 листопада):

Туреччина – Бельгія – 1:2

Голи: Гюлер, 20 – Де Брюйне, 27, де Кетеларе, 31

Італія – Франція – 3:1

Голи: П. Еспозіто, 26, 75 (з пенальті), Фраттезі, 63 – Олісе, 10

Англія – Хорватія – 2:1

Голи: Роджерс, 24, Кейн (з пенальті), 64 – Сучич, 59

Чехія – Іспанія – 0:2

Голи: Баена (з пенальті), 39, Пубіль, 90+6