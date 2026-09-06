Перший гол за пів року: Довбик забив та врятував "Болонью" від поразки у Серії А (відео)

Довбик у ролі джокера

"Болонья" вкрай невдало розпочала новий сезон Серії А, програвши два стартові матчі. У домашньому поєдинку проти "Сассуоло" команда мала нагоду реабілітуватися перед власними уболівальниками.

Втім, Довбик утретє поспіль розпочав матч на лаві запасних. Гості першими відкрили рахунок, але на початку другого тайму конкурент українця Роберто Пікколі відновив рівновагу. Радість господарів тривала недовго – вже через шість хвилин "Сассуоло" забив удруге.

На 66-й хвилині на поле вийшов Довбик. Українець отримав шанс допомогти "Болоньї" уникнути третьої поразки поспіль і скористався ним сповна. На 90+1-й хвилині Артем опинився першим на добиванні та другим дотиком відправив м'яч у кут воріт. Гол приніс "Болоньї" нічию – 2:2. Після свого дебютного гола за нову команду Довбик зняв футболку та отримав жовту картку.

Перший гол Артема за пів року

Для українського форварда цей м'яч став першим в офіційних матчах за останні пів року.

Востаннє Довбик забивав ще 6 січня у складі "Роми". Тоді він відзначився у матчі проти "Лечче". Тепер же 29-річний нападник відкрив лік своїм голам за "Болонью", до якої перебрався влітку з "Роми".