Перший етап життя без Роналду: Португалія оголосила склад і назвала нового капітана

Португалія оголосила склад без Роналду

Кріштіану Роналду завершив виступи за збірну Португалії 5 листопада. За 23 роки у національній команді нападник провів 234 матчі та забив 146 голів. Обидва показники є світовими рекордами серед чоловічих збірних.

Перший склад після відходу легендарного форварда оголосив головний тренер португальців Жорже Жезуш. На листопадові матчі Ліги націй фахівець запросив 28 футболістів. До заявки увійшли:

Воротарі: Діогу Кошта ("Порту"), Руй Сілва ("Спортінг"), Самуель Соареш ("Бенфіка").

Захисники: Діогу Далот ("Манчестер Юнайтед"), Альберту Кошта ("Порту"), Рубен Діаш ("Манчестер Сіті"), Томаш Араужу ("Бенфіка"), Антоніу Сілва ("Борнмут"), Ренату Вейга ("Вільярреал"), Жоау Канселу ("Барселона"), Нуну Тавареш ("Лаціо").

Півзахисники: Жуан Палінья ("Бенфіка"), Рубен Невеш ("Аль-Хіляль"), Матеуш Фернандеш ("Тоттенгем"), Вітінья та Жоау Невеш (обидва - ПСЖ), Бернарду Сілва ("Реал"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед").

Нападники: Педру Нету та Жеовані Кенда (обидва - "Челсі"), Франсішку Трінкан ("Аль-Ахлі"), Карлуш Форбс ("Брюгге"), Рафаел Леау ("Галатасарай"), Жоау Фелікс ("Аль-Наср"), Гонсалу Рамуш ("Мілан"), Фабіу Сілва ("Боруссія" Дортмунд), Густаву Варела ("Монца"), Родрігу Мора ("Рома").

Заявка португальської збірної вперше за багато років без Роналду

Португальці вже гарантували собі вихід до плейоф Ліги націй. Команда забезпечила це після перемоги над Норвегією з рахунком 2:1 у четвертому турі.

Хто стане новим капітаном збірної Португалії

Роналду понад десять років був капітаном національної команди. Після його відходу пов'язку отримає півзахисник "Реала" Бернарду Сілва.

Серед футболістів нинішньої заявки саме він має найбільше матчів за збірну - 115. Найближчим переслідувачем є Бруну Фернандеш, на рахунку якого 97 поєдинків.

Президент Португальської футбольної федерації Педру Проенса подякував Роналду за внесок у розвиток національної команди та популяризацію країни у світі.

"Я хочу висловити від себе та від імені Ради Португальської футбольної федерації найглибшу та вічну подяку Кріштіану Роналду. Він поширив ім'я Португалії по всіх кутах світу. Він побив рекорди і повів команду, всіх нас, до досягнень, які назавжди залишаться в нашій історії", - сказав Проенса.

Він також наголосив на особливому значенні футболіста для країни та пообіцяв гідно вшанувати його спадщину.

Коли Португалія зіграє наступні матчі

У листопаді португальці проведуть два заключні поєдинки групового етапу Ліги націй. 14 листопада команда зустрінеться з Данією, а 17 листопада - з Вельсом.

Обидва матчі розпочнуться о 21:45 за київським часом.