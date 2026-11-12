Перша поразка Зідана: Італія драматично здолала Францію у Лізі націй (відео)

Ліга націй УЄФА. Груповий етап. Ліга A. Група 1. 5-й тур

Італія – Франція – 3:1

Голи: П. Еспозіто, 26, 75 (з пенальті), Фраттезі, 63 – Олісе, 10

Незабитий пенальті: С. Еспозіто (Італія), 60 (повз ворота)

Швидкий ляп Доннарумми

Французи дуже сміливо й активно розпочали зустріч, що принесло плоди вже на 10-й хвилині. Джанлуїджі Доннарумма припустився грубої помилки під час розігрування м'яча біля власних воріт – Майкл Олісе миттєво перехопив невдалий пас кіпера, на замаху прибрав захисника та холоднокровно пробив по воротах - 0:1.

Пропущений м'яч розбудив господарів поля, які поступово перехопили ініціативу та змусили вступити у гру Майка Меньяна. Тиск італійців спрацював на 26-й хвилині: Ніколо Камбьягі класно розібрався з Мало Гюсто на лівому краю штрафного майданчика і прострілив від лицьової лінії, а Піо Еспозіто ударом зовнішньою стороною стопи спрямував м'яч у "будиночок" французькому голкіперу – 1:1.

Наприкінці першої половини зустрічі гра йшла на зустрічних курсах. Одразу після гола небезпечно пробивав Себастьяно Еспозіто, але Меньян врятував гостей. Французи відповіли не менш гостро: на 35-й хвилині Бредлі Барколя ледь не вивів свою команду вперед, влучивши у каркас воріт. Тож на перерву суперники пішли за нічийного рахунку.

Два пенальті та камбек Італії

Другий тайм розпочався зі справжнього обміну небезпечними моментами. На 52-й хвилині Доннарумма реабілітувався за ранню помилку, потягнувши непростий удар від Раяна Шеркі, а вже в наступній атаці на протилежному кінці поля майстерність продемонстрував Меньян після пострілу Піо Еспозіто. Згодом воротар італійців знову врятував свою команду після удару Адрієна Рабйо.

Ключові події розгорнулися на екваторі другої 45-хвилинки. На 58-й хвилині Мало Гюсто запізнився з підкатом у власному штрафному проти активного Камбьягі, і арбітр призначив пенальті. До "точки" підійшов Себастьяно Еспозіто, проте брат автора першого гола італійців пробив надто сильно і відправив м'яч вище поперечини.

Втім, невдалий 11-метровий не надламав господарів, а вирішальну роль зіграли заміни. Вже на 63-й хвилині Федеріко Дімарко, який з'явився на полі хвилиною раніше, виконав фірмовий гострий простріл з лівого флангу, а Давіде Фраттезі чітким ударом із меж штрафного майданчика вивів Італію вперед – 2:1.

На 75-й хвилині "Скуадра Адзурра" заробила ще один пенальті після фолу Дайо Упамекано на Антоніо Вергарі. Піо Еспозіто чітко реалізував удар, оформив дубль та остаточно закріпив перевагу своєї команди в цьому драматичному протистоянні.

Таким чином, Зінедін Зідан зазнав першої поразки на чолі збірної Франції, яка втратила лідерство в групі, поступившись Італії за додатковими показниками. Обидві команди мають у своєму активі по 10 очок.