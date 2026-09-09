Перша поразка Вірта та інші результати 1/16 фіналу Кубка України

Результати матчів

"Епіцентр", як представник УПЛ, здобув спокійну та впевнену перемогу над представником Другої ліги "Карбоном". Головним героєм зустрічі стам Артем Козак - він оформив хет-трик, який і дозволив клубу з "вишки" пройти до 1/8 фіналу.

Також перемогу святкувала і "Олександрія" - проте команда Володимира Шарана змогла пройти далі лише в серії пенальті. Адже "Пробій", який буквально напередодні очолив Юрій Вірт, зміг нав'язати боротьбу. Хоч зрештою і залишив турнір.

Ну а ще одним учасником 1/8 фіналу став "Новий Розділ", який вдома переміг "Агротех". В першому таймі господарі пропустили за 5 хвилин до свистка на перерву, проте в другій половині зустрічі забили тричі та зрештою пройшли далі.

Кубок України-2026/27. 1/16 фіналу

"Карбон" - "Епіцентр" - 0:3 (0:1, 0:2) Козак, 22, 72, 90+3.

Голи: Козак, 22, 72, 90+3.

Козак, 22, 72, 90+3. Козак, 22, 72, 90+3. "Пробій" - "Олександрія" - 1:1 (0:1, 1:1), по пенальті - 1:3

Голи: Гірний, 47 - Жонатан, 33.

Гірний, 47 - Жонатан, 33. "Новий Розділ" - "Агротех" - 3:1 (0:1, 3:0)

Голи: Адам, 57, Музика, 61, Гулевський, 88 - Кривошей, 40.

Наступні матчі

Путівку до 1/8 фіналу між собою розіграють також "Фенікс-Маріуполь" та "Зоря". Матч між цими командами вже розпочався.

Останній матч цього ігрового дня розпочнеться о 18:00 - між собою зіграють представники УПЛ "Полісся" та "Кудрівка". Очевидним фаворитом зустрічі є житомирський клуб - адже буквально тиждень тому він святкував розгромну перемогу над "Кудрівкою".

Ще один матч цього тижня відбудеться 10 вересня - між собою зіграють київське "Динамо" та вінницька "Нива".

А остаточно ця стадія Кубка завершиться наступного тижня - 16-17 вересня відбудуться заключні 6 матчів: