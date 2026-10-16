Перша пішла: "Оболонь" здобула першу перемогу в сезоні УПЛ

Українська Премʼєр-ліга, 9 тур

"Оболонь" - "Верес" - 2:0 (1:0, 1:0)

Голи: Кулаковський, 21; Мединський, 84.

Вилучення: Давід Нійо, 54.

"Оболонь" відкрила рахунок після кутового

Господарі вийшли вперед на 21-й хвилині. Після розіграшу кутового Артем Кулаковський із близької відстані головою спрямував м’яч у ворота рівненської команди.

Наприкінці першого тайму "Верес" зазнав вимушеної втрати: через ушкодження поле залишив Тарас Лях. Після його заміни кияни мали нагоду збільшити перевагу, однак голкіпер гостей Валентин Горох урятував свою команду.

Верес залишився в меншості

На 54-й хвилині рівняни опинилися в меншості. Спочатку арбітр показав жовту картку Давіду Нійо за грубий фол у центрі поля, але після перегляду VAR змінив рішення та вилучив руандійського футболіста.

Остаточний рахунок кияни встановили на 84-й хвилині. Голкіпер Назарій Федорівський виконав удар від воріт, після якого Ігор Мединський скористався нагодою та відправив м’яч у сітку. Таким чином, воротар "Оболоні" записав до свого активу результативну передачу.