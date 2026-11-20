Позиція Тасіми та можливий союз

Під час прес-конференції в Токіо Тасіма зізнався, що ще не проводив прямих переговорів із Діалло, проте високо оцінює його управлінський досвід і бачить у ньому союзника, а не опонента. За словами японського функціонера, обох кандидатів об'єднують спільні етичні принципи та прагнення реформувати організацію.

Водночас наразі Тасіма не розглядає варіант зняття своєї кандидатури на користь француза. Він наголосив, що його головна мета – повернути ФІФА прозорість і довіру, адже найгіршим сценарієм для світового футболу стало б безальтернативне переобрання Інфантіно.

Примітно, що позиція Тасіми йде всупереч офіційній лінії Азійської конфедерації футболу (АФК), яка наприкінці жовтня в Токіо публічно підтримала кандидатуру чинного очільника ФІФА.

Розклад сил перед виборами

Спочатку очікувалося, що Джанні Інфантіно, який очолює ФІФА з 2016 року, піде на вибори без конкурентів. Однак його позиції похитнулися після резонансної інформації про наміри продати приватним інвесторам частку в комерційних правах на чемпіонат світу. Тасіма гостро розкритикував цю ідею, підкресливши, що доходи від Мундіалю належать усій організації, а не особисто її президенту.

Вибори президента ФІФА відбудуться 18 березня 2027 року, участь у таємному голосуванні візьмуть 211 національних асоціацій.

Правила першого туру: за наявності трьох кандидатів переможцю необхідно набрати дві третини голосів.

за наявності трьох кандидатів переможцю необхідно набрати дві третини голосів. Другий тур: якщо переможця не визначено, претендент із найменшою кількістю голосів вибуває, а далі для перемоги достатньо простої більшості (106 голосів).

За неофіційними підрахунками, на основі попередніх заяв федерацій Інфантіно вже може розраховувати приблизно на 105 голосів, що робить можливе об'єднання опозиції критично важливим фактором у майбутній кампанії.