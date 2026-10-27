Перервав 25-річну паузу: визначився новий володар "Золотого м'яча-2026"

Унікальне досягнення без топ-трофеїв

Здобуття нагороди 33-річним форвардом стало унікальним прецедентом у сучасному футболі. Кейн виборов "Золотий м'яч", не вигравши у 2026 році ані Лігу чемпіонів з "Баварією", ані чемпіонат світу у складі збірної Англії. В обох турнірах його команди зупинилися на стадії півфіналу.

Подібний прецедент без урахування епохи Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду востаннє траплявся ще у 2005 році, коли володарем трофею став бразилець Роналдіньйо.

Ключовим фактором для голосуючих стала фантастична результативність англійця. У сезоні-2025/26 він виборов "Золоту бутсу" з 36 голами в Бундеслізі, а загалом на рівні клубу та збірної забив астрономічні 73 м'ячі за сезон.

Історичний успіх для всієї Англії

Перемога Гаррі Кейна перервала чвертьвікову паузу для англійського футболу. Востаннє представник Англії отримував "Золотий м'яч" 25 років тому – у 2001 році, коли ця вершина підкорилася нападнику Майклу Оуену.

До цього найкращим результатом Кейна в голосуванні за головну індивідуальну нагороду було 10-те місце, яке він тричі посідав починаючи з 2017 року.