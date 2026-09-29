Переніс операцію в Бельгії: зірка збірної України вибув на невизначений термін

Подробиці операції та реакція клубу

Про стан здоров’я українця розповів голова медичної комісії клубу Ахмет Бешир. Операцію з очищення пошкодженої ділянки суглоба провів відомий фахівець доктор Коен Лагеа у Бельгії:

"У зв'язку з поширеним набряком кісткової тканини в лівому коліні Руслана Маліновського та тривалими механічними скаргами йому було успішно проведено артроскопічну операцію з очищення рани. Наша медична команда розпочне процес післяопераційної реабілітації", - заявив Бешир.

Точних термінів відновлення футболіста в клубі поки не називають. Востаннє 33-річний хавбек виходив на поле ще наприкінці серпня у кваліфікації Ліги Європи проти "Ференцвароша" (0:4), де отримав вилучення вже на 13-й хвилині. Загалом у сезоні-2026/27 він узяв участь у чотирьох поєдинках.

Зміни у тренерському штабі та повернення Батагова

Поки Маліновський готується до реабілітації, у таборі "Трабзонспора" відбулися суттєві кадрові зміни:

новим головним тренером турецької команди призначили німецького фахівця Томаса Райса;

інший український легіонер - захисник Арсеній Батагов - уже повернувся до загальної групи після важкої травми коліна, через яку перебував поза грою з березня.

Наступний матч "Трабзонспор" зіграє проти "Самсунспора" у чемпіонаті Туреччини в суботу, 10 жовтня, о 16:00 за київським часом.