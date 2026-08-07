Переможний гол та самокритика: форвард "Динамо" розповів про деталі матчу проти "Карабаху"

Гольове чуття та кінець засухи

Молодий форвард зізнався, що в епізоді із забитим м'ячем йому допомогла інтуїція та швидке орієнтування після перехоплення в центрі поля. Пономаренко скористався боротьбою Джастіна Лонвейка, вчасно опинився біля м'яча та проштовхнув його у сітку.

"Слава Богу, мʼяч залетів, тож я перервав безгольову серію. Сподіваюсь, що в цій грі мене "прорвало", а далі буде більше, і я почну так само забивати в кожній грі", - заявив Матвій Пономаренко.

Форвард також зазначив, що одразу після фінального свистка до нього підійшов головний тренер Ігор Костюк, який привітав з важливим голом та подякував за виконану роботу на полі.

Налаштування на поєдинок у Баку

Попри здобуту перемогу, нападник критично оцінив гру команди, підкресливши необхідність роботу над помилками. На думку гравця, "Динамо" має більше володіти ініціативою та впевненіше грати з м'ячем;

При цьому команда у позитивному гуморі готується до наступних матчів. Здобутий гандікап у Польщі є лише першим кроком, і в Баку кияни також намагатимуться грати на перемогу, аби гарантувати вихід до наступного раунду.