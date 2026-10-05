Перемоги Португалії та Нідерландів і осічка Німеччини: як зіграли в Лізі А

Нідерланди – Сербія

Нідерландці відкрили рахунок на 31-й хвилині завдяки Тену Копмейнерсу, який відзначився прямим ударом зі штрафного. Втім, уже за чотири хвилини Михайло Цветкович головою відновив рівновагу.

Вирішальний момент стався у другому таймі. На 72-й хвилині Джошуа Зіркзе завершив комбінацію господарів та приніс Нідерландам перемогу.

Нідерланди – Сербія – 2:1

Португалія – Норвегія

Португалія проводила зустріч без Кріштіану Роналду, та зуміла здобути три очки. Норвежці першими вийшли вперед, проте господарі переломили перебіг матчу.

Жоау Канселу зрівняв рахунок, а в другому таймі Гонсалу Рамуш забив вирішальний м'яч. Наприкінці зустрічі господарі залишилися в меншості після вилучення Франсішку Консейсау, проте втримали перевагу та продовжили переможну серію.

Португалія – Норвегія – 2:1

Вельс – Данія

У Кардіффі долю матчу вирішив один епізод. Данці отримали право на пенальті наприкінці зустрічі, а Расмус Гойлунд реалізував одинадцятиметровий.

Уельсу відігратися вже не вдалося, тож Данія здобула мінімальну виїзну перемогу.

Вельс – Данія – 0:1

Греція – Німеччина

Німеччина більше володіла м'ячем та створювала моменти, однак забити грекам так і не змогла.

У першому таймі Джонатан Буркардт відправив м'яч у ворота, проте після перегляду VAR взяття воріт скасували. У підсумку команди завершили зустріч без забитих м'ячів.

Греція – Німеччина – 0:0