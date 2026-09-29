Перед матчем з Північною Ірландією Україна втратила двох гравців: що сказав Мальдера

Кадрові проблеми через попередження

Обидва футболісти отримали жовті картки у напруженому поєдинку проти Грузії, що призвело до дискваліфікації на один матч через ліміт попереджень.

"Чесно, я про це не дуже говорив. На жаль, ми отримали 2 жовті картки, які досить складні для нас. Це Бондар і Очеретько, які не зможуть зіграти в наступному матчі. Хлопці боролися, коли потрібно було йти в дуель, вони це робили. З цієї точки зору я нікому ні на чому так серйозно не наголошував, але повторюсь, що матч був доволі складним", - зазначив Мальдера.

Турнірне становище та наступний суперник

Незважаючи на нічию в другому турі, українська збірна зберігає високі шанси на лідерство у своєму квартеті: