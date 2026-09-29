Перед матчем з Північною Ірландією Україна втратила двох гравців: що сказав Мальдера
Головний тренер збірної України Андреа Мальдера після нічиєї з Грузією у другому турі Ліги націй повідомив про кадрові втрати. У наступному матчі національній команді не допоможуть захисник Валерій Бондар та півзахисник Олег Очеретько.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну заяву Мальдери на YouTube-каналі УАФ.
Кадрові проблеми через попередження
Обидва футболісти отримали жовті картки у напруженому поєдинку проти Грузії, що призвело до дискваліфікації на один матч через ліміт попереджень.
"Чесно, я про це не дуже говорив. На жаль, ми отримали 2 жовті картки, які досить складні для нас. Це Бондар і Очеретько, які не зможуть зіграти в наступному матчі. Хлопці боролися, коли потрібно було йти в дуель, вони це робили. З цієї точки зору я нікому ні на чому так серйозно не наголошував, але повторюсь, що матч був доволі складним", - зазначив Мальдера.
Турнірне становище та наступний суперник
Незважаючи на нічию в другому турі, українська збірна зберігає високі шанси на лідерство у своєму квартеті:
- "синьо-жовті" ділять першу сходинку з Північною Ірландією — обидві команди мають у своєму доробку по 4 очки та однакову різницю забитих і пропущених м'ячів;
- очна битва за одноосібне лідерство проти Північної Ірландії відбудеться у п'ятницю, 2 жовтня. Початок зустрічі - о 21:45 за київським часом.
Раніше ми повідомляли, що Андреа Мальдера відзначив головних героїв в матчі проти Грузії.