Офіційно: Роналду попрощався зі збірною Португалії

Прощання після демаршу

Рішення про завершення міжнародної кар'єри ухвалено на тлі скандального інциденту під час попереднього вікна Ліги націй. Форвард самовільно залишив розташування збірної після того, як не потрапив до стартового складу на матч проти Норвегії. За цей вчинок футболіста покарали відстороненням та фінансовим штрафом, що й прискорило остаточне прощання зі збірною.

"Сьогодні настав момент передати номер 7 майбутньому. Це було непросте рішення, адже такі кроки робляться не лише головою, а й серцем. Завершується шлях, який розпочався у серпні 2003 року і змінив моє життя назавжди. Найбільша перемога – це честь представляти найкращу країну у світі", – заявив Кріштіану.

23 роки в збірній

Роналду захищав кольори збірної Португалії впродовж 23 років. З моменту свого дебюту у серпні 2003 року він встиг провести за національну команду 234 матчі, у яких відзначився 146 забитими м'ячами, встановивши світовий рекорд за кількістю голів на рівні збірних.

Вершиною його кар'єри у складі Португалії став 2016 рік, коли він разом із командою виборов титул чемпіона Європи. Також він вічі здобув трофей Ліги націй УЄФА – у 2019 та 2025 роках.