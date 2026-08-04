Новий етап у Нідерландах: "Аякс" підписав голкіпера "Барселони"

Перезавантаження кар'єри після травми

У січні поточного року Тер Штеген виступав на правах оренди за іспанську "Жирону". Проте він провів за каталонців лише два матчі. Потім німець зазнав важкої травми підколінного сухожилля та тривалий час перебував у лазареті.

Саме це ушкодження завадило досвідченому голкіперу потрапити до остаточної заявки збірної Німеччини на чемпіонат світу-2026.

Трансфер до Амстердама возз'єднає тер Штегена з тренерським штабом: на початку червня головним тренером "Аякса" призначили колишнього керманича "Жирони" Мічела.

Контекст для "Аякса"

Минулий сезон у Ередівізі виявився непростим для амстердамців - команда фінішувала на 5-му місці в турнірній таблиці. Втім, завдяки успішному виступу в підсумковому плей-оф "Аякс" здобув перепустку до кваліфікації Ліги конференцій.

Досвід Тер Штегена має допомогти амстердамському клубу повернути стабільність у захисті та знову боротися за найвищі позиції на арені.