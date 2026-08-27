Нова угода з вихованцем: "Шахтар" продовжив контракт з захисником збірної України

Новий контракт

"Шахтар" та 27-річний захисник уклали новий контракт, розрахований до липня 2031-го року. В поточному сезоні Валерій двічі виходив на поле - в матчах проти "Кудрівки" та "Харкова". В обох матчах захисник відіграв всі 90 хвилин.

Шлях від академії до лідера оборони

Валерій Бондар є вихованцем академії "гірників". За свою кар'єру в клубі він пройшов усі щаблі юнацьких команд, після чого закріпився в основній команді.

Дебют оборонця за першу команду "Шахтаря" відбувся 4 травня 2019-го року. Відтоді Бондар устиг провести у складі донеччан 189 офіційних матчів, у яких відзначився 6 забитими м'ячами та 2 результативними передачами.

Титули та виступи за збірну

Разом із "Шахтарем" 27-річний захисник зібрав вагому колекцію трофеїв на внутрішній арені - зокрема, він є п'ятиразовим чемпіоном України, дворазовим переможцем Кубка України та переможцем Суперкубка України.

Окрім клубних успіхів, Валерій Бондар із 2020-го року регулярно викликається до лав національної збірної України.