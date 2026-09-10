Нова ера після Мессі: в збірній Аргентини обрали нового капітана
Захисник Крістіан Ромеро став новим капітаном збірної Аргентини. 28-річного центрального захисника обрали після того, як Ліонель Мессі та Ніколас Отаменді офіційно оголосили про завершення виступів за "альбісілесте".
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на видання TyC Sports.
Шлях Ромеро у збірній та лідерський статус
Крістіан Ромеро дебютував за національну команду в червні 2021-го року і відтоді став ключовою постаттю в захисті аргентинців. Раніше гравець уже тричі виводив збірну на поле з капітанською пов'язкою.
Загалом він провів 58 матчів за "альбіселесте", в яких відзначився чотирма голами та двома результативними передачами. В складі збірної центрбек ставав чемпіоном світу 2022-го року, а також двічі вигравав Копа Америка.
Головними конкурентами Ромеро за роль капітана були голкіпер Еміліано Мартінес та захисник Ніколас Тальяфіко.
Фінал Мундіалю та трансферне літо
На нещодавньому ЧС-2026 збірна Аргентини у фіналі поступилася збірній Іспанії з рахунком 0:1. Вирішальний гол в екстра-таймах забив Ферран Торрес.
На клубному рівні Ромеро розпочав новий етап кар'єри - у серпні 2026-го року 28-річний захисник змінив лондонський "Тоттенгем" на мадридський "Атлетіко", підписавши контракт з іспанським грандом.
Раніше ми повідомляли, що Ліонель Мессі потрапив до переліку претендентів на "Золотий м'яч"-2026.