Ліга A. Перша поразка Хаві на чолі Нідерландів, Греція не відпускає лідерів

Німеччина - Нідерланди - 5:0 (1:0, 4:0)

Голи: Шергант, 41, Вірц, 60, 71, Шлоттербек, 65, Груда, 77.

Команди довго не могли відкрити рахунок - і зробити це господарі змогли лише наприкінці першої половини. На 41-й хвилині Деррі Шергант вивів німецький колектив вперед.

Втім, після перерви команда Юргена Клоппа вже не помічала суперника та загалом відвантажила в ворота "ораньє" п'ять голів. Для Хаві Ернандеса ця поразка стала двічі неприємною, адже виявилась першою на чолі збірної Нідерландів.

Греція - Сербія - 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: Масурас, 69.

У паралельному поєдинку квартету Греція на своєму полі мінімально перемогла Сербію - 1:0. Тут також команди довго не могли забити, і чекати на єдиний гол довелося аж до 69-ї хвилини, коли Йоргос Масурас все ж зміг відзначитися у воротах Джордже Петровича.

Зрештою, Німеччина набрала підсумкові 11 очок і посіла перше місце у цій групі, оформивши путівку в плейоф Ліги націй. Нідерланди також набрали 11 пунктів та вийшли до чвертьфіналу з другої позиції. Обидві команди випередили Грецію, яка також має 11 очок, за додатковими показниками.

Ліга B. Впевнені перемоги Швейцарії та Словенії

Північна Македонія - Словенія - 0:3 (0:1, 0:2)

Голи: Штурм, 29, 91, Зец, 66.

Словенія оформила впевнену перемогу над македонцями, які стали головними лузерами групи, зазнавши шести поразок в шести матчах. Тож не дивно, що Північна Македонія наступного разу гратиме в третьому за силою дивізіоні.

Натомість Словенія, посівши друге місце, відправиться в стикові матчі за право підвищитися в класі.

Швейцарія - Шотландія - 4:0 (1:0, 3:0)

Голи: Фергюсон (автогол), 22, Ботелі, 47, Саншеш, 51, Амдуні, 89.

Швейцарія, яка ще раніше забезпечила собі підвищення в класі, все одно розбила Шотландію Не надто вмотивовані господарі зняли всі питання щодо переможця на початку другого тайму.

Тоді до автогола Фергюсона в першому таймі додались влучні удари Ботелі та Саншеша. А крапку в зустрічі на 89-й хвилині поставив Амдуні.

Ліга C. Казахстан втратив перемогу, Фарери обіграли Молдову

Казахстан - Словаччина - 2:2 (1:0, 1:2)

Голи: Чесноков, 29, Вороговський, 65 - Боженік, 56, Капралік, 90+5.

Фарерські острови - Молдова - 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: Самуельсен, 24.

Естонія - Болгарія - 2:1 (1:1, 1:0)

Голи: Крістал, 8, Палуметс, 60 - Ковачев, 45+1.

Ісландія - Люксембург - 3:0 (2:0, 1:0)

Голи: Віллумссон, 26, Гудйонсен (пенальті), 37, Еллертссон, 50.

В Лізі C варто коротко відзначити перемогу Фарерських островів над Молдовою та результативну нічию Казахстана і Словаччини. Поразка Молдови варта уваги українського вболівальника, адже за неї всю зустріч відіграв захисник "Карпат" Владислав Бабогло.

В решті матчів Ліги C Естонія в меншості втримала перемогу над Болгарією, а Ісландія не залишила шансів Люксембургу.

Ліга D. Перемога Литви, нічия Гібралтара та Мальти

Литва - Ліхтенштейн - 2:1 (1:0, 1:1)

Голи: Янкаускас, 16, Рузгіс (пенальті), 50 - Зеле, 60.

Гібралтар - Мальта - 1:1 (0:1, 1:0)

Голи: Річардс, 81 - Шоу, 19.

В Лізі D Литва змогла втримати переможний результат проти Ліхтенштейна.

Натомість Мальта не змогла перемогти Гібралтар, пропустивши наприкінці поєдинку.