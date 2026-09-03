"Ніколи цього не забуду": Срна розповів, як врятував Роналду в Києві

Проблема з житлом у Києві

Напередодні фінального матчу в столиці України виник ажіотаж із готельними номерами. Дарійо Срна завчасно забронював 15 номерів для своїх близьких, що й стало порятунком для володаря "Золотого м'яча".

Перед грою Срні зателефонував його партнер по збірній Хорватії Лука Модрич із проханням виручити Роналду - за його словами, португалець терміново шукав три номери для своєї родини.

Срна без вагань віддав власне бронювання та особисто оплатив рахунок за номери. Після цього Роналду особисто зателефонував хорвату зі словами щирої вдячності.

"Набирає Роналду: "Дуже дякую, дуже дякую". "Без проблем. Рахунок, кажу, вирішено. Оплатив", - розповів Срна.

Благородна відповідь Роналду

Історія отримала зворушливе продовження за кілька місяців у Мадриді. Срну попросили підтримати хворого хлопчика з України. Коли хорват звернувся до Роналду з проханням про запис відео чи футболку, той одразу згадав київську послугу.

Португалець заявив, що ніколи цього не забуде, і не лише відправив відеозвернення та подарував квиток, а й повністю допоміг дитині.

"Він зробив усе: і квиток, і відео відправив хлопцю", - додав хорват.