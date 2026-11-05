"Несе катастрофічні репутаційні ризики": "Олександрія" застерегла свого легіонера від участі в матчі проти збірної РФ

Кастільйо потрапив до резервного списку збірної Венесуели

Браян Кастільйо, який виступає на правах оренди за венесуельський "Карабобо", опинився в резервному списку національної збірної на листопадові товариські матчі.

Один із поєдинків Венесуела має провести 17 листопада проти Росії. Зустріч запланована в Краснодарі. Водночас 14 листопада венесуельці зіграють зі збірною Країни Басків у Більбао.

"Олександрія" наголосила, що не заперечує проти потенційного виступу Кастільйо за національну команду в матчі проти Країни Басків, однак категорично виступає проти його можливої участі в поєдинку на території Росії.

Український клуб звернувся до федерації та самого футболіста

В "Олександрії" заявили, що через орендний статус гравця не мають прямих юридичних інструментів, аби заборонити йому приймати виклики до збірної або виходити на поле. Попри це, клуб задіяв офіційні канали, щоб не допустити участі футболіста в матчі проти росіян.

Керівництво клубу також звернулося безпосередньо до Кастільйо та його представників із рекомендацією пропустити цей поєдинок і не приїжджати до розташування збірної, якщо нападника переведуть із резервного списку до основного.

"Олександрія" попередила про ризики для кар'єри Кастільйо

У клубі наголосили, що участь у матчі на території Росії суперечить їхній принциповій позиції щодо ізоляції країни-агресора від світового спорту.

Крім того, в "Олександрії" вважають, що така поїздка може мати серйозні наслідки для самого футболіста - зокрема, створити репутаційні проблеми та негативно вплинути на його майбутні кар'єрні й трансферні перспективи в Європі.

Окремо український клуб звернув увагу на безпекові ризики поїздки до Росії. В офіційному листі до Федерації футболу Венесуели "Олександрія" виклала свою позицію та закликала не залучати Кастільйо до матчу в Краснодарі.