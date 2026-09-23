Нефартовий австралієць: став відомий суддя матчу Угорщина - Україна в Лізі націй

Хто увійшов до суддівської бригади

Допомагати 39-річному Джарреду Джіллетту на лініях будуть асистенти Ніл Девіс та Нік Грінхелг. Обов'язки четвертого арбітра виконуватиме Роберт Джонс.

За роботу системи VAR відповідатиме шотландець Ендрю Даллас, а його асистентом стане англієць Пітер Бенкс.

Фатальний досвід для українців

Джарред Джіллетт уже має досвід обслуговування поєдинків за участю української команди. У 2023-му році він був головним рефері першого матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

Тоді київське "Динамо" поступилося грецькому "Арісу" в Салоніках із рахунком 0:1.

Деталі та розклад матчів збірної України

Поєдинок проти Угорщини стане офіційним дебютом для Андреа Мальдери на посаді головного тренера синьо-жовтих. Матч запланований на п'ятницю, 25 вересня - початок о 21:45 за київським часом.

Наступною зустріччю буде повторна гра проти угорців, яка відбудеться 5 жовтня у словацькій Трнаві. Це буде номінально домашній матч для України.

Крім Угорщини, українці змагатимуться зі збірними Грузії та Північної Ірландії в групі B2.