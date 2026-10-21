Найкращий сезон за 67 років: Ліга чемпіоніввстановила історичний рекорд

Ліга чемпіонів встановила історичний рекорд

Після 45 поєдинків основного етапу сезону команди забили 187 м’ячів, що відповідає середньому показнику 4,16 гола за матч. Це найвища результативність в історії Ліги чемпіонів.

За загальною статистикою Кубка європейських чемпіонів цей результат посідає третє місце. Більше голів у середньому за матч команди забивали лише в сезонах 1955/56 (4,38) та 1959/60 (4,19).

Від сезону-2024/25 турнір проводиться за оновленим форматом: на основному етапі виступають 36 команд, кожна з яких грає вісім матчів проти різних суперників. На тлі цих змін результативність зростає, а нинішній сезон може стати одним із найяскравіших за кількістю забитих м’ячів.

Другий ігровий тиждень став найрезультативнішим

Окремі ігрові дні вже увійшли до числа найрезультативніших в історії змагань.

У середу, 14 жовтня, команди забили 46 голів. Це третій показник за кількістю м’ячів за один ігровий день. Більше було лише під час заключних турів основного етапу сезонів 2024/25 та 2025/26, коли одночасно відбувалися 18 матчів.

Загалом у вівторок і середу другого ігрового тижня футболісти відзначилися 78 разів - це рекорд турніру для двох ігрових днів. Для порівняння, протягом першого тижня команди забили 69 голів.

Дев’ять матчів у вівторок принесли 40 голів

20 жовтня відбулися дев’ять поєдинків третього туру основного етапу Ліги чемпіонів. У них команди забили 40 м’ячів.

Найрезультативнішими стали такі зустрічі:

"Манчестер Сіті" - АЕК - 5:1;

"Ліверпуль" - "Вільярреал" - 4:3;

"Наполі" - "Буде-Глімт" - 4:3;

ПСЖ - "Барселона" - 4:2.

Інші матчі ігрового дня завершилися так:

"Фенербахче" - "Славія" - 2:2;

"Сабах" - "Боруссія" Дортмунд - 1:2;

"Рома" - "Слован" - 4:0;

"Порту" - ПСВ - 0:1;

"Штутгарт" - "Атлетіко" - 1:1.

Попереду матч "Шахтаря" та суперзустріч "Баварії" та "Арсенала"

Третій тур основного етапу Ліги чемпіонів продовжиться в середу, 21 жовтня. На вболівальників чекають, зокрема, два помітні протистояння.

Донецький "Шахтар" зустрінеться з міланським "Інтером", а мюнхенська "Баварія" зіграє проти лондонського "Арсенала". Обидва матчі розпочнуться о 22:00 за київським часом.