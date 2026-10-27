Нападник збірної України може знову змінити клуб взимку

Чому "Болонья" може відмовитися від нападника

"Болонья" відкладає остаточне рішення щодо майбутнього Артема Довбика до зимового трансферного вікна. Однією з причин ситуації є повільне відновлення українця після травми.

Форвард нібито побоюється повторного ушкодження, що впливає на його повернення до повноцінних виступів. Водночас головний тренер команди Раффаеле Палладіно очікує від нападника більшої інтенсивності на тренуваннях.

"Артем має працювати на тренуваннях наполегливіше, адже тоді й він отримає свій шанс", - передає видання слова наставника.

Чи повернеться українець до "Роми"

Водночас повернення Довбика до "Роми" в січні ще не вирішене. "Болонья" може залишити нападника у складі, але наразі його викуп виглядає малоймовірним.

Українець виступає за клуб на правах оренди з опцією викупу за 15 мільйонів євро. За даними видання, поки немає ознак того, що "Болонья" готова скористатися цією можливістю. Якщо оренду припинять достроково, Довбик може повернутися до "Роми", а згодом перейти до іншої команди, де матиме більше ігрової практики.

Довбик майже не грає після травми

Після ушкодження українець пропустив матчі національної збірної. Повернувшись до тренувального процесу, він зіграв лише один раз - вийшов на заміну в поєдинку проти "Інтера", який "Болонья" програла з рахунком 1:3.