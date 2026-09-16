Надійність Трубіна та активність Судакова: "Бенфіка" розбила "Мілан" у Лізі Європи

Ліга Європи, основний етап, 1-й тур

"Мілан" (Італія) – "Бенфіка" (Португалія) – 0:2

Голи: Лукебакіо, 16, Каміньський, 53

Матч рівня Ліги чемпіонів

Зустріч на знаменитій арені "Сан-Сіро" у Мілані стала центральним протистоянням першого туру загального етапу Ліги Європи. Змагання двох легендарних грандів за рівнем напруги та вивіскою цілком відповідало стандартам Ліги чемпіонів. До цього моменту команди зустрічалися в історії дев'ять разів: "Мілан" мав у своєму доробку п'ять перемог, а "Бенфіка" - лише одну за трьох нічиїх та різниці м'ячів 13:7 на користь "россонері".

Колективи під керівництвом Рубена Аморіма та Марку Сілви підійшли до гри з максимальними амбіціями, проте саме португальський клуб за участі українських зірок зумів переписати статистику на свою користь.

Феєричний старт "Бенфіки"

"Бенфіка" активніше розпочала поєдинок і вже на 16-й хвилині вийшла вперед завдяки гарматному удару Доді Лукебакіо з-за меж штрафного майданчика. Пожвавлення в атаку лісабонців вносив Георгій Судаков, який провів 11-й матч у сезоні за клуб.

На 24-й хвилині український півзахисник був за крок від власного гола: Судаков здивував захист і воротаря міланістів швидким ударом із межі карного майданчика, проте м'яч влучив у ліву стійку. Георгій активно конструював атаки гостей до 70-ї хвилини, після чого його замінив Джанлука Престіанні.

Надійна стіна Трубіна

Голкіпер Анатолій Трубін, повернувшись до стартового складу за рішенням Марку Сілви, видав один із найяскравіших поєдинків. На 28-й хвилині українець здійснив ефектний сейв після потужного пострілу Філіппо Террачано під поперечину, а наприкінці першого тайму спокійно впорався з ударом Альфаджо Сіссе.

У другому таймі "Бенфіка" подвоїла перевагу завдяки голу Якуба Камінського на 53-й хвилині. За кілька хвилин Трубін змусив уболівальників похвилюватися, коли зазнав ушкодження та потребував допомоги медиків. Втім, Анатолій продовжив гру, одразу ж нейтралізував небезпечний удар Крістіана Пулішича та впевнено зіграв під час серії важких кутових "Мілана", зберігши свої ворота в недоторканності.