Надаль став босом Луніна: легенда тенісу отримав владу в "Реалі"

Нова роль легенди

Рішення про включення титулованого спортсмена до складу ради директорів було ухвалене на засіданні 4 листопада 2026 року. Остаточно ратифікувати його на новій посаді має Генеральна асамблея членів-представників "Королівського клубу", засідання якої заплановане на 21 листопада.

Новий функціонер мадридців не приховує свого захоплення та поділився емоціями у соцмережах, виклавши дитяче фото у формі "вершкових".

"Я хочу подякувати президенту Флорентіно Пересу та Раді, які запропонували мені стати членом Ради директорів мадридського "Реала". Я прийняв цю пропозицію з великим ентузіазмом, бажанням навчатися та дати все, що можу", – заявив легендарний спортсмен.

Чому "Реал" обрав Надаля

У "Королівському клубі" приєднання легенди до керівництва сприйняли з великим натхненням.

"Він уособлює набагато більше, ніж просто свої успіхи: його талант, постійне прагнення до самовдосконалення, здатність до самопожертви, бійцівський дух, скромність, повага як до суперників, так і до партнерів по команді роблять його взірцевою постаттю. Ці цінності є основою ідентичності "Реал" Мадрид", – йдеться у заяві іспанського гранда.

З дитинства – за "вершкових"

Новоспечений бос мадридців є прихильником клубу з самого дитинства. Його членський квиток у "Реалі" має номер 67 778, а з березня 2017 року він є почесним членом "галактікос". Зірку тенісу часто можна побачити у VIP-ложі стадіону "Сантьяго Бернабеу".

Нагадаємо, Рафаель Надаль завершив професійну кар'єру у 2024 році. За час виступів він здобув 92 титули в одиночному розряді, серед яких 22 трофеї турнірів Grand Slam (зокрема рекордні 14 перемог на Ролан Гаррос) та 36 кубків серії Мастерс. Також у його доробку дві золоті олімпійські медалі, п'ять Кубків Девіса у складі збірної Іспанії та тривалий період у статусі першої ракетки планети.