Що сталося з Мусіалою

У п'ятницю, 27 листопада, "Баварія" офіційно повідомила про нове пошкодження свого півзахисника.

Медичне обстеження виявило травму м'язів правого стегна. Клуб зазначив, що футболіст вибув на невизначений термін.

За даними ЗМІ, Мусіала повторно зазнав розриву м'язових волокон. Причому пошкодження виникло в тій самій ділянці, через яку німець уже пропустив майже два місяці.

Нова травма сталася після виходу футболіста на заміну в матчі Ліги чемпіонів проти французького "Лілля", який мюнхенці програли з рахунком 1:2.

Мусіала провів на полі близько 20 хвилин, після чого знову відчув проблеми зі стегном.

Коли футболіст повернеться на поле

Точних термінів відновлення "Баварія" поки не оголосила.

За інформацією ЗМІ, орієнтовна тривалість відсутності Мусіали становитиме від чотирьох до шести тижнів.

Водночас у клубі побоюються, що реабілітація може затягнутися, оскільки попереднє аналогічне пошкодження потребувало майже восьми тижнів відновлення.

Очікується, що футболіст повернеться до гри не раніше січня 2027 року.

Таким чином, для Мусіали календарний 2026 рік, найімовірніше, вже завершився.

Невдале повернення після двох місяців відсутності

Попередню травму Мусіала отримав 24 вересня під час розминки перед матчем збірної Німеччини проти Нідерландів у Лізі націй.

Через пошкодження він пропустив майже вісім тижнів.

Повернення відбулося 20 листопада в поєдинку Бундесліги проти "Кельна", який завершився з рахунком 1:1.

Після цього півзахисник отримав ігровий час у Лізі чемпіонів, однак уже після другого матчу знову опинився поза складом.

За даними ЗМІ, після першої зустрічі футболіст уже відчував дискомфорт у стегні. Головний тренер Венсан Компані мав сумніви щодо його участі в наступному матчі, проте Мусіала прагнув допомогти команді.

Тепер 23-річному німцю доведеться знову проходити реабілітацію, а "Баварія" залишилася без одного зі своїх ключових атакувальних футболістів напередодні заключного відрізка календарного року.