Як пройшов матч "Ліон" – "Монако"

Господарі активно розпочали поєдинок та відкрили рахунок на 15-й хвилині. Японський вінгер Кейто Накамура отримав передачу від Абнера Вінісіуса, обіграв двох суперників та точним ударом відправив м'яч у сітку.

Втім, перевага "Ліона" протрималася лише вісім хвилин. Маттіс Аблін скористався невдалою грою захисників господарів та зрівняв рахунок ударом зі штрафного майданчика. До перерви команди більше не забивали.

"Монако" переломив перебіг зустрічі

Після перерви гості активізувалися та створили декілька небезпечних моментів біля воріт "Ліона". На 71-й хвилині монегаски вийшли вперед. Голкіпер господарів Домінік Грейф відбив удар Такумі Мінаміно, однак Вандерсон першим встиг до м'яча та зіграв на добиванні.

У компенсований час Ніколас Тальяфіко відправив м'яч у ворота "Монако", проте після втручання VAR арбітр скасував взяття воріт. Крапку в зустрічі поставив Фоларін Балогун, який на десятій компенсованій хвилині забив третій гол монегасків.

"Ліон" – "Монако" – 1:3 (1:1)

Голи: Накамура, 15 – Аблін, 23, Вандерсон, 71, Балогун, 90+10.

"Монако" перервав невдалу серію

Монегаски здобули першу перемогу в чемпіонаті Франції з вересня, перервавши шестиматчеву безвиграшну серію. Завдяки цьому успіху "Монако" зрівнявся з "Ліоном" за кількістю набраних очок – обидві команди мають у своєму активі по 20 пунктів.