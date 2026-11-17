Товариський матч

Україна U21 - США U23 - 0:3 (0:2, 061)

Голи: Кремаскі, 14, Васкес, 36, Діллс, 81.

США забили двічі ще до перерви

Американська команда відкрила рахунок уже на 14-й хвилині зустрічі. Після активної атаки США м'яч опинився у півзахисника Бенджаміна Кремаскі, який влучним ударом вивів свою збірну вперед.

На 36-й хвилині перевага американців подвоїлася. Девід Васкес замкнув передачу з лівого флангу та зробив рахунок 2:0.

У другому таймі українці не змогли скоротити відставання. Натомість на 81-й хвилині Марвін Діллс обіграв двох футболістів "синьо-жовтих" і відправив м'яч у ворота, встановивши остаточний рахунок.

Україна вдруге поспіль програла після оновлення складу

Для молодіжної збірної України ця поразка стала другою поспіль у товариських матчах після оновлення складу. У попередньому спарингу команда поступилася Шотландії з рахунком 0:4.

Наразі українська збірна проводить тренувальний збір в Іспанії. Команда готується на тлі невиходу до фінальної частини чемпіонату Європи - вперше за останні шість років.