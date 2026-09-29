Мінімалізм Зідана, феєрія Манчіні: огляд матчів Ліги націй 28 вересня

Ліга А: герой Олісе, феномен Манчіні

В елітному дивізіоні Ліги націй відбулося два матчі, які за своїм статусом цілком могли б відповідати рівню півфіналу чемпіонату Європи. У Брюсселі збірна Бельгії зустрілася зі збірною Франції. Команда Марко ван Боммеля, після перемоги над Італією, у звітному матчі виглядала досить гідно і могла претендувати на перемогу.

Утім, за відсутності Кіліана Мбаппе, у французів знайвшося свій герой. Ним став Майкл Олісе, який забив вирішальний м'яч на 88-й хвилині.

Бельгія – Франція – 0:1

Гол: Олісе, 88.

Гол Майкла Олісе у матчі Бельгія – Франція (відео: Megogo)

В іншому матчі збірна Італії завдала нищівної поразки збірній Туреччини. Фактично, долю цього протистояння було вирішено ще у першому таймі, коли Алессандро Бастоні, Давіде Фраттезі та Майкл Кайоде встановили рахунок 3:0 на користь "Скуадри Адзурри".

На початку другого тайму Барис Йилмаз відіграв одного м'яча, але на камбек турецької збірної не вистачило: майже одразу Франческо Еспозіто забив четвертий гол італійської команди, чим встановив фінальний рахунок.

Туреччина – Італія – 1:4

Голи: Б.Йилмаз, 47 – Бастоні, 9; Фратеззі, 22; Кайоде, 27; Еспозіто, 50.

Огляд матчу Туреччина – Італія (відео: Megogo)

Ліга B: сенсаційні боснійці, "сухі" конкуренти України

У групі збірної України другий тур Ліги націй видався безгольовим. Матч Грузія – Україна у Тбілісі завершився внічию 0:0, але й конкуренти не змогли скористатися втратою очок командою Андреа Мальдери. Північна Ірландія та Угорщина так само розійшлися без м'ячів.

Куди цікавішими вийшли інші протистояння цього дивізіону: Боснія і Герцеговина в гостях перемогла Румунію із рахунком 4:2. Причому, три м'ячі боснійці забили ще до перерви, а у другій половині матчу змогли довести справу до перемоги.

Румунія – Боснія і Герцеговина – 2:4

Голи: Бірліджа, 28; Чікелдеу, 62 – Гігович, 12; Мухаремович, 19; Табакович, 40; Махмич, 55.

Огляд матчу Румунія – Боснія і Герцеговина (відео: Megogo)

А от Швеція на своєму полі впевнено перемогла Польщу: голи Нюгрена, Аярі та Дьйокереша принесли скандинавам три очки.

Швеція – Польща – 3:1

Голи: Нюгрен, 8; Аярі, 63; Дьйокереш, 72 – Шиманський, 43.

Ліга С: миролюбива Латвія і харизматична Чорногорія

Зрештою, у дивізіоні С Латвія та Кіпр розійшлися нульовою нічиєю, а от Чорногорія в гостях перемогла збірну Вірменії – 3:2. Рахунок 2:2 у цьому матчі тримався до останніх хвилин, поки Алекса Латкович не забив переможний м'яч на 89-й хвилині.

Вірменія – Чорногорія – 2:3

Голи: Серобян, 34; Сперцян, 65 – Пілоян, 20; Крстович, 38; Латкович, 89.

Огляд матчу Вірменія – Чорногорія (відео: Megogo)