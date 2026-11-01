"Мілан" та "Інтер" влаштували гольову перестрілку: чим завершилася битва грандів

Чотири голи до перерви

Господарі приголомшили суперника вже на четвертій хвилині. Дієгу Морейра прорвався правим флангом і виконав точну передачу на Крістіана Пулішича, який ударом головою відкрив рахунок.

На 10-й хвилині "Мілан" подвоїв перевагу. Після розіграшу кутового Морейра віддав передачу на Адрієна Рабьо, а француз точним ударом відправив м'яч у дальній кут воріт.

"Інтер" поступово перехопив ініціативу та на 22-й хвилині скоротив відставання. Після подачі кутового Мануель Аканджі продовжив політ м'яча головою, а Алессандро Бастоні завершив комбінацію.

Гості продовжували тиснути, проте на 43-й хвилині пропустили втретє. Морейра чудово виконав штрафний удар, перекинувши м'яч через стінку та не залишивши шансів голкіперу.

"Мілан" втримав перемогу

Після перерви "Інтер" намагався повернутися у гру та більше часу проводив на половині поля суперника.

"Нерадзуррі" створювали небезпечні моменти, однак оборона "Мілана" на чолі з Майком Меньяном витримувала тиск.

Господарі натомість зосередилися на збереженні переваги та шукали можливості для швидких контратак.

У заключні хвилини гості продовжували атакувати, але змінити рахунок так і не змогли. Перемога дозволила "Мілану" скоротити відставання від принципового суперника в турнірній таблиці Серії А.

"Мілан" – "Інтер" – 3:1 (3:1) Голи: Пулішич, 4, Рабьо, 10, Морейра, 43 – Бастоні, 22.